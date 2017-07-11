Молдавия разрабатывает новую концепцию приднестровского урегулирования

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Молдавия представит в этом году обновленную концепцию урегулирования приднестровского конфликта, где будет изложена консолидированная позиция парламента, правительства и оппозиционного им президента. Об этом сообщил вице-премьер республики Георгий Балан на встрече с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Белльяром в Кишиневе.

"Наши усилия направлены на поиск всеобъемлющего политического решения, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии", - сказал Балан. По его словам, для Приднестровья в рамках объединенной страны будет разработан особый статус. Над документом работает государственная комиссия, в которую вошли представители всех ветвей власти и гражданского общества. "У президента и парламента нет принципиальных разногласий по вопросу приднестровского урегулирования", - проинформировал вице-премьер.

В Тирасполе в настоящее время предлагают сконцентрироваться на решении вопросов социально-экономического характера, ликвидировать барьеры. Это позволит укрепить взаимное доверие, считает руководство Приднестровья.

В 2005 году парламент Молдавии без консультаций с Тирасполем принял закон, определяющий будущий статус Приднестровья в рамках единой Молдавии. На это в 2006 году в Приднестровье ответили референдумом, 97% участников которого высказались за независимость от Молдавии и сближение с Россией. Диаметрально противоположные позиции сторон существенно осложнили ведение переговоров о политической формуле будущих взаимоотношений Кишинева и Тирасполя.