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Переговоры с Великобританией об условиях Brexit могут идти более двух лет

Международная панорама
11 июля, 13:30 UTC+3
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Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия признала возможность того, что переговоры с Великобританией об условиях ее выхода из ЕС (Brexit) будут продолжаться свыше двух лет.

Об этом заявил во вторник представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Да, это возможно, при единогласном одобрении всех 27 стран ЕС (без Великобритании)", - сказал он.

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