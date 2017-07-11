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В Болгарии начались крупнейшие в Черноморском регионе учения НАТО

Международная панорама
11 июля, 13:49 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 11, июля. /ТАСС

В маневрах участвуют около 25 тысяч военных из 23 стран

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СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Крупнейшие многонациональные военные учения НАТО Saber Guardian 2017 официально открылись во вторник на полигоне Ново село в районе города Сливен в Болгарии.

Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Маневры с участием около 25 тысяч военных из 23 стран, союзников и партнеров НАТО, продлятся до 20 июля. "Масштаб проводимых учений подчеркивает необходимость коллективных усилий по обеспечению гарантий безопасности и мира в Восточной Европе", - отметил во время церемонии открытия заместитель начальника обороны армии Болгарии вице-адмирал Эмил Ефтимов.

В состав многонациональной дивизии включены танковые, пехотные, инженерные, военно-воздушные формирования и специальные подразделения. В различных маневрах примут участие военные Болгарии, США, Грузии, Украины, Словении, Румынии, Сербии, Венгрии, Литвы, Польши, Греции, Республики Македония, Канады, Италии и Португалии.

Учения Saber Guardian в этом году самые масштабные как по количеству участников, так и по разнообразию поставленных задач. Они включат в себя штабные учения, боевые стрельбы, преодоление водных потоков и эвакуацию раненых, высадку десанта. Основными объектами, где пройдут учения на территории Болгарии, будут полигон Ново село, полигон Корен, зенитный полигон ВВС Шабла, авиабазы Крумово и Безмер. Руководит маневрами многонациональная структура, расположенная в районе совместных болгаро-американских сооружений на полигоне Ново село.

Saber Guardian 2017 проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. Главная цель учений - демонстрация способности к быстрому перемещению и сосредоточению союзных сил в любой момент и в любой точке Европы.

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