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Три группы сирийской оппозиции впервые встретились в Женеве в полном составе

Международная панорама
11 июля, 14:15 UTC+3 ЖЕНЕВА 11, июля. /ТАСС

Техническая встреча трех делегаций состоялась 10 июля и продолжалась два часа

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ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. "Московская", "эр-риядская" и "каирская" группы сирийской оппозиции впервые за всю историю переговоров встретились в Женеве в полном составе.

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Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель "московской платформы" Кадри Джамиль.

"Вчера, 10 июля, в 21:00 (22:00 мск) состоялась техническая встреча трех делегаций в полном составе. Она продолжалась два часа, обсуждались планы дальнейшего развития взаимопонимания и общей работы, - сказал он. - Это первая такая встреча в истории женевских переговоров. Поэтому это очень положительно".

"Не исключено, что экстремистски настроенные группы в "эр-риядской платформе" будут нагнетать обстановку и стараться подорвать процесс, но мы будем этому противостоять и настаивать на дальнейшем продвижении вперед", - подчеркнул Кадри Джамиль.

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