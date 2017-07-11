Министр Израиля назвала Россию образцом в области выплаты пенсий

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Россия становится образцом для многих стран в области выплаты заслуженных пенсий. Такое мнение высказала в понедельник ТАСС министр репатриации и интеграции Израиля Софа Ландвер.

"Россия на сегодняшний день становится образцом для стран бывшего Советского Союза, - сказала Ландвер. - Надеюсь, что те страны, которые стали самостоятельными, вспомнят о тех людях, которые проживают сейчас за рубежом, но которые проработали в своих прежних странах и которым в связи с этим положена пенсия".

Как сообщалось ранее, глава Минтруда Максим Топилин и министр труда, социального обеспечения и социальных служб Израиля Хаим Кац подписали 11 июля в Иерусалиме административное соглашение по применению договора между Россией и Израилем о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. В частности, стороны договорились учитывать стаж работы и заработка в обоих государствах при назначении пенсий и пособий.

"Историческая справедливость восторжествовала: сегодня состоялось подписание протокола о порядке выплат российских пенсий, с 1 октября документ создает официальную возможность для получения [российских] пенсий в Израиле", - сказала Ландвер.

По ее словам, до конца июля в Израиле ожидают делегацию Министерства труда и социальной защиты РФ, которая "будет работать непосредственно со службой национального страхования Израиля "Битуах леуми" и проведет разъяснительную работу в отношении того, что и как необходимо делать для получения российской пенсии".

Ландвер выразила надежду, что "множество людей воспользуются тем социальным правом", которое предоставляет им израильско-российский договор. "С нашей стороны мы сделаем все возможное для помощи в заполнении документов и предоставлении всех необходимых бумаг для получения пенсий в кратчайшие сроки", - заверила министр.