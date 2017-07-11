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Одну из школ Риги оштрафовали за то, что учитель делал пояснения на русском языке

Международная панорама
11 июля, 14:36 UTC+3 РИГА РИГА 11, июля. /ТАСС

Инцидент произошел во время экзамена по математике, который должен вестись на латышском языке

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РИГА, 11 июля. /ТАСС/. Руководство Даугавгривской средней школы в Риге оштрафовано за использование учителем русского языка во время экзамена по математике.

Об этом сообщает во вторник местное новостное агентство LETA со ссылкой на главу Государственной службы качества образования (ГСКО) республики Иниту Юхневичу.

Согласно нормативным актам, школьные экзамены в Латвии должны проходить на государственном латышском языке. Преподаватель Даугавгривской средней школы, осуществляющей программу образования для национальных меньшинств, во время экзамена по математике давала пояснения ученикам на русском языке. Факт нарушения констатировал присутствовавший на экзамене инспектор ГСКО. "На руководство школы наложен штраф о допущенном административном нарушении", - отметила Юхневича.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых 40% русскоязычных. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным.

В начале июня Министерство образования и науки Латвии заявило, что подготовило правила, согласно которым централизованные экзамены в школах должны сдаваться только на латышском языке. Сейчас все экзаменационные материалы в стране готовятся только на государственном языке, но у учащихся школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи - латышский или русский. Местные правозащитники и представители русской общины Латвии расценили этот шаг как нарушение прав человека.

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