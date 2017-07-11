Тиллерсон прибыл в Катар, чтобы "не допустить эскалации дипломатического кризиса"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший во вторник в столицу Катара заявил, что его визит направлен на предотвращение обострения дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Слова шефа американской дипломатии приводит телеканал Al Jazeera.

"Мы здесь, чтобы избежать эскалации конфликта", - сказал он.

При этом Тиллерсон считает, что позиция Катара с начала кризиса с соседними государствами была "ясной и логичной".

Как передают арабские телеканалы, глава Госдепартамента США провел встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. О деталях переговоров информации пока нет.

В Доху Тиллерсон прилетел из Кувейта, куда прибыл по приглашению главы этой страны шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, выступающего посредником в разрешении разногласий между Катаром и разорвавшими с ним отношения Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. В Кувейте по результатам закрытых для прессы консультаций при участии Тиллерсона, советника по национальной безопасности Великобритании Марка Сидвела и главы МИД Кувейта шейха Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха было сделано совместное заявление с призывом к участникам кризиса к сдержанности и диалогу для скорейшего урегулирования ситуации.

Из Катара Тиллерсон направится в Саудовскую Аравию, где обсудит "катарское досье" с руководством королевства.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.