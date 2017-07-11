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СМИ: сирийские войска освободили нефтяное месторождение недалеко от Пальмиры

Международная панорама
11 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Месторождение Эль-Хейль расположено в 50 км от города

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сирийская армия и отряды ополченцев во вторник вернули под свой контроль нефтяное месторождение Эль-Хейль, расположенное в 50 км к северо-востоку от Пальмиры.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на военно-информационную службу правительственных сил.

Войска преследуют отступающих террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В 20 км от месторождения Эль-Хейль находится оазис Эс-Сухна, который служит последним форпостом ИГ в провинции Хомс. От него идет шоссе на город Дейр-эз-Зор на Евфрате, который осажден террористами с 2014 года. Сирийские военнослужащие удерживают в своих руках там несколько районов и военный аэродром.

В середине июня армия освободила от банд ИГ нефтяные и газовые колодцы месторождения Арак в 40 км к северу от Пальмиры.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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