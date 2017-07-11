Трамп обвинил демократов в создании помех для нормальной работы его администрации

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил членов Конгресса от Демократической партии в фактическом саботаже усилий, предпринимаемых его администрацией, включая процесс утверждения кандидатов, предложенных им на занятие руководящих постов в различных федеральных ведомствах и службах.
"Демократы в Сенате утвердили лишь 48 из предложенных президентом 197 кандидатов. Они [демократы] не в состоянии одержать победы, поэтому все, что они [сейчас] делают, это тормозят процесс [назначений] и чинят помехи", - написал во вторник в своем Twitter руководитель американской администрации.
The Senate Democrats have only confirmed 48 of 197 Presidential Nominees. They can't win so all they do is slow things down & obstruct!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.