СМИ: источник в сирийском командовании опроверг информацию о сбитом истребителе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Командование сирийских войск на юго-восточном фронте опровергло утверждения вооруженных оппозиционеров о том, что они якобы сбили во вторник истребитель МиГ-21 над районом Махруса. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой источник в военном командовании.

Ранее вооруженные группировки "Кувват Ахмед Абдо" и "Усуд аш-Шаркия" заявили, что их боевики сбили самолет, который упал на подконтрольной правительственным силам территории. О судьбе пилота ничего неизвестно, также утверждали группировки.

По словам представителя "Кувват Ахмеда Абдо" Фареса аль- Мунджида, эту местность в юго-восточном секторе Сирийской пустыни охватывает одна из зон деэскалации.

Формирования вооруженной оппозиции заявили, что заняли в этом секторе населенный пункт Умм-Румам после боя с правительственными войсками.

В понедельник в юго-восточной провинции Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) сирийские военнослужащие вернули под контроль 16 населенных пунктов и нанесли бандформированиям существенные потери.