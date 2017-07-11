Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: источник в сирийском командовании опроверг информацию о сбитом истребителе

Международная панорама
11 июля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ранее вооруженные группировки "Кувват Ахмед Абдо" и "Усуд аш-Шаркия" заявили, что их боевики сбили самолет, который упал на подконтрольной правительственным силам территории

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Командование сирийских войск на юго-восточном фронте опровергло утверждения вооруженных оппозиционеров о том, что они якобы сбили во вторник истребитель МиГ-21 над районом Махруса. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой источник в военном командовании.

Ранее вооруженные группировки "Кувват Ахмед Абдо" и "Усуд аш-Шаркия" заявили, что их боевики сбили самолет, который упал на подконтрольной правительственным силам территории. О судьбе пилота ничего неизвестно, также утверждали группировки.

По словам представителя "Кувват Ахмеда Абдо" Фареса аль- Мунджида, эту местность в юго-восточном секторе Сирийской пустыни охватывает одна из зон деэскалации.

Формирования вооруженной оппозиции заявили, что заняли в этом секторе населенный пункт Умм-Румам после боя с правительственными войсками.

В понедельник в юго-восточной провинции Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) сирийские военнослужащие вернули под контроль 16 населенных пунктов и нанесли бандформированиям существенные потери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
2
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
5
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
Темы дня
Реклама