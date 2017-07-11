МИД Дании открыл вакансию специалиста по дезинформации со знанием русского языка

ОСЛО, 11 июля. /ТАСС/. Датский МИД открыл вакансию специалиста по стратегической дезинформации и гибридным вызовам, среди компетенций которого также указано знание русского языка.

В описании вакансии, которое министерство разместило в интернете, говорится, что новый сотрудник будет противодействовать пропагандистским "кампаниям, угрожающим датским интересам и демократическим ценностям, в том числе использующим ложь и дезинформацию для продвижения интересов иностранных государств".

Среди требований к возможному кандидату присутствуют знание цифровых и социальных медиа, интерес к кибербезопасности, а также умение проявлять инициативу и ответственное отношение к делу. Последним пунктом значится "знание русского языка". Послать резюме можно до 4 августа, после чего министерство начнет проводить собеседования.

Как сообщили в датском МИД газете Berlingske, в министерстве уже есть сотрудники, занятые на этом же направлении, однако им требуются дополнительные силы. Новый работник, предполагают там, станет "ключевой фигурой" для выполнения поставленных в этом плане задач.

В МИДе уточнили, что этот сотрудник будет работать с дезинформацией, распространяемой о Дании другими странами, и не будет сам заниматься производством ложных сообщений.

В июне правительство Дании обнародовало стратегию в области внешней политики и безопасности на 2017-2018 годы, где также уделено внимание вопросу дезинформации. Там, в частности, как "растущий вызов" упоминаются "российские кампании по оказанию влияния", а также говорится о том, что кабмин через профильные ведомства будет укреплять свои возможности для противодействия им.