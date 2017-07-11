Главы МИД РФ и Италии обсудили кризис на Украине

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Италии Анджелино Альфано обсудили региональные кризисы, в том числе на Украине, и вопросы сотрудничества по их разрешению в контексте грядущего председательства Рима в ОБСЕ. Как сообщает во вторник пресс-служба итальянского дипломатического ведомства, беседа состоялась в рамках неформального министерского заседания ОБСЕ в Мауэрбахе (Австрия).

"Министры Альфано и Лавров обсудили основные международные кризисные ситуации, начиная с конфликта на Украине, в связи с которым итальянский министр выразил озабоченность растущей напряженностью в Донбассе и негативными последствиями для гражданского населения", - говорится в распространенном коммюнике.

По поводу сирийского кризиса Альфано особенно отметил "усилия России по реализации соглашений, достигнутых в Астане, которые имеют своей целью положить конец насилию в Сирии". "При этом огорчает, что в ходе последнего раунда не удалось достичь соглашения по установлению зон деэскалации", - отметил итальянский министр.

"Украинский кризис и замороженные конфликтные ситуации, миграционная проблема и безопасность южных европейских границ и Средиземноморья будут в центр внимания итальянского председательства в ОБСЕ. Мы будем добиваться установления климата доверия и сотрудничества среди членов организации", - проинформировал Альфано.