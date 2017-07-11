Протестующие у Рады жгут файеры, требуя снять неприкосновенность с депутатов

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Участники митинга под стенами украинского парламента устанавливают палатки и жгут файеры, требуя от Верховной рады принять решения о снятии неприкосновенности с пяти депутатов. Среди протестующих - представители нескольких политических сил и националистических организаций.

Более сотни человек держат в руках флаги партий "Самопомощь", "Свобода", "Движение новых сил", националистической организации "Азов". Кроме того, среди них присутствуют люди, назвавшие себя участниками АТО (силовой операции в Донбассе).

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Протестующие перекрыли улицу Грушевского, на которой расположено здание парламента. Полиция в действия митингующих не вмешивается, лишь наблюдая за ними.

Тем временем в парламенте рассматриваются вопросы о снятии неприкосновенности с ряда депутатов. Рада уже не смогла принять решение о снятии неприкосновенности с депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Своей участи ожидает также его коллега по фракции Максим Поляков, член депутатской группы "Воля народа" Олесь Довгий, радикал Андрей Лозовой, а также член "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат. Соответствующий комитет Рады ранее признал недостаточно обоснованными представления Генпрокуратуры по этим депутатам, за исключением представления на Розенблата.

Еще одно представление - относительно оппозиционера Михаила Добкина - планируется рассмотреть на следующей неделе.