Сын Трампа опубликовал электронную переписку, касающуюся встречи с юристом из РФ

Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CASСпорт 11 июля, 18:45
Немец Киттель выиграл десятый этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 11 июля, 18:43
Сын Трампа опубликовал электронную переписку, касающуюся встречи с юристом из РФМеждународная панорама 11 июля, 18:41
Молодые архитекторы обустроят ВологдуСоциальная ответственность 11 июля, 18:38
Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябреСпорт 11 июля, 18:19
ВФЛА отправила в IAAF заявки еще на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 11 июля, 18:10
Мантуров: Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" под давлением "из-за океана"Экономика и бизнес 11 июля, 18:09
Футболист Зырянов еще год будет играющим тренером команды "Зенит-2"Спорт 11 июля, 18:07
Нападающий "Реала" Бензема выиграл дело о шантаже футболиста ВальбуэнаСпорт 11 июля, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп-младший во вторник опубликовал в своем Twitter электронную переписку, касающуюся его состоявшейся в 2016 году встречи с юристом из РФ Натальей Весельницкой.
Как следует из одного из писем, Трамп-младший выражал заинтересованность в том, чтобы получить информацию, касающуюся экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.
Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.
Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.
В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Клинтон.
Ранее в опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Хиллари Клинтон.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю не знакома.