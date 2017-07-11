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Американский генерал: взаимодействие с российскими военными в Сирии идет профессионально

Международная панорама
11 июля, 20:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

Стивен Таунсенд выразил удовлетворение уровнем взаимодействия

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий операцией "Непоколебимая решимость" в Ираке и Сирии, проводимой группой стран против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), доволен уровнем взаимодействия с российскими военными в Сирии.

Об этом он заявил во вторник на брифинге в Пентагоне.

"Сейчас мы взаимодействуем с русскими, и это взаимодействие, как представляется, идет хорошо, - заявил он. - Существуют каналы, по которым мы спокойно работаем, несмотря на определенную дипломатическую напряженность. Контакты между военными продолжаются спокойно, профессионально и эффективно. Мы занимается с русскими вопросами деэскалации, и сейчас это срабатывает".

По словам генерала, ему поступила из администрации США просьба "представить новые идеи по поводу того, как в большей степени взаимодействовать с русскими". Он не уточнил, когда именно он намерен представить свои рекомендации.

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