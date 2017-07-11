Могерини: в ЕС ждали визита Лаврова не один год

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БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз ждал визита Лаврова не один год, хотя контакты не прекращались на других площадках. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"В ЕС не один год ждали визита Лаврова, который следует за моей поездкой в Москву в апреле. У нас было много встреч помимо этого, на полях других международных встреч", - сказала она.
"РФ и ЕС договорились об активизации контактов по всем ключевым направлениям внешней политики, которые обсуждались сегодня (включая Сирию, Ливию, миграцию - прим. ТАСС)", - подчеркнула она.
По словам Могерини, ЕС готов доставить гуманитарную помощь в зоны деэскалации в Сирии, которые были согласованы РФ и США, если они станут реальностью. "Если, на то будет воля Аллаха, и зоны деэскалации станут реальностью ЕС готов прийти туда и принести гуманитарную помощь", - сказала глава европейской дипломатии.
"Мы не являемся военным игроком в Сирии, это наше решение, и мы даже гордимся им", - сказала она, подчеркнув, что ЕС является крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи этой стране. За годы конфликта Евросоюз предоставил от €9 млрд до €10 млрд Сирии и сирийцам за ее пределами.
"ЕС поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, включая астанинский процесс. Как только режим прекращения огня будет установлен, мы готовы использовать все средства - политические, финансовые и экономические - для того, чтобы строить мирную жизнь в этой стране и поддержать ее возвращение к нормальной жизни", - сказала Могерини.
Могерини отметила, что санкционная политика Евросоюза в отношении Сирии направлена против отдельных физических лиц, а не сирийского народа. "Санкции ЕС по Сирии направлены только против отдельных физических лиц, а не против гражданского населения этой страны", - сказала она.
Глава дипломатии ЕС заявила, что Евросоюз намерен добиться полного выполнения всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы обеспечим, чтобы взаимодействие продолжалось и чтобы договоренности были полностью выполнены всеми сторонами", - сказала она.
Исламская Республика и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Тегерана международных санкций в обмен на ограничение им своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.