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Могерини: в ЕС ждали визита Лаврова не один год

Международная панорама
11 июля, 21:14 дата обновления: 11 июля, 21:34 UTC+3

Глава дипломатии Евросоюза после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сказала, что РФ и ЕС договорились об активизации контактов по всем ключевым направлениям внешней политики

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© EPA/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз ждал визита Лаврова не один год, хотя контакты не прекращались на других площадках. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"В ЕС не один год ждали визита Лаврова, который следует за моей поездкой в Москву в апреле. У нас было много встреч помимо этого, на полях других международных встреч", - сказала она.

"РФ и ЕС договорились об активизации контактов по всем ключевым направлениям внешней политики, которые обсуждались сегодня (включая Сирию, Ливию, миграцию - прим. ТАСС)", - подчеркнула она.

Гумпомощь Сирии

По словам Могерини, ЕС готов доставить гуманитарную помощь в зоны деэскалации в Сирии, которые были согласованы РФ и США, если они станут реальностью. "Если, на то будет воля Аллаха, и зоны деэскалации станут реальностью ЕС готов прийти туда и принести гуманитарную помощь", - сказала глава европейской дипломатии.

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"Мы не являемся военным игроком в Сирии, это наше решение, и мы даже гордимся им", - сказала она, подчеркнув, что ЕС является крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи этой стране. За годы конфликта Евросоюз предоставил от €9 млрд до €10 млрд Сирии и сирийцам за ее пределами.

"ЕС поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, включая астанинский процесс. Как только режим прекращения огня будет установлен, мы готовы использовать все средства - политические, финансовые и экономические - для того, чтобы строить мирную жизнь в этой стране и поддержать ее возвращение к нормальной жизни", - сказала Могерини.

О санкциях

Могерини отметила, что санкционная политика Евросоюза в отношении Сирии направлена против отдельных физических лиц, а не сирийского народа. "Санкции ЕС по Сирии направлены только против отдельных физических лиц, а не против гражданского населения этой страны", - сказала она.

Сделка по Ирану

Глава дипломатии ЕС заявила, что Евросоюз намерен добиться полного выполнения всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.  "Мы обеспечим, чтобы взаимодействие продолжалось и чтобы договоренности были полностью выполнены всеми сторонами", - сказала она.

Исламская Республика и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Тегерана международных санкций в обмен на ограничение им своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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