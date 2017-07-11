Три группы сирийской оппозиции 12 июля вновь встретятся с де Мистурой

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Три группы сирийской оппозиции - "московская", "эр-риядская" и "каирская" - вновь встретятся 12 июля со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в переговорах "есть положительные сдвиги". Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель "московской платформы" Кадри Джамиль.

"Сегодня мы ["московская", "эр-риядская" и "каирская" платформы оппозиции] провели техническую встречу с группой экспертов спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, обсудили вопрос выборов, - сказал Джамиль. - Это первый подход к данной "корзине", это хороший факт. Перед нами теперь уже "три корзины" [конституция, выборы и борьба с терроризмом], по которым начался разговор".

По словам председателя "московской платформы", осталась лишь "первая корзина", касающаяся вопросов власти и управления.

Джамиль охарактеризовал второй переговорный день положительно, по его словам, "есть положительные сдвиги". "Завтра, 12 июля соберутся все делегации оппозиции на встречу с де Мистурой для рассмотрения пройденного пути - от лозанских переговоров до сегодняшнего дня - и наметить перспективы работы в этом раунде, имея в виду, что спецпосланник будет докладывать СБ ООН о раунде 14 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее Кадри Джамиль сообщил, что три группы сирийской оппозиции провели второе общее собрание с начала переговоров, на котором обсуждается вопрос создания единой делегации. "Сейчас у нас проходит второе собрание (с начала переговоров в Женеве 10 июля - прим. ТАСС) всех делегаций оппозиции, чтобы обсудить ход дела и сближение позиций и возможность создания единой делегации", - сказал он.