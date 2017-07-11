"Есть положительные сдвиги": завершился второй день женевских переговоров по Сирии

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Старт обсуждения антитеррористической проблематики между правительственной делегацией и спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой стал главным событием второго дня межсирийских переговоров в Женеве.

"Это важное начало", - заявил журналистам, подводя итоги почти двухчасовой встречи с эмиссаром ООН, глава делегации Дамаска Башар Джаафари.

В свою очередь представители трех платформ сирийской оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской" - провели технические консультации с экспертами офиса де Мистуры по вопросам выборов, а также обсудили между собой возможное создание единой делегации.

Тема антитеррора

Именно Дамаск, ведущий непримиримую борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и подобными ей, настаивал на включении борьбы с терроризмом в повестку дня переговоров. Это направление дискуссий получило название "четвертой корзины" - в дополнение к трем другим "корзинам" (конституция, выборы, управление), которые первоначально планировались как ключевые темы.

"Мы начали обсуждение со спецпосланником вопросов борьбы с терроризмом - одной из четырех тем повестки дня переговоров, - сказал Джаафари. - Дискуссии были обстоятельными". В этой связи глава делегации правительства счел нужным напомнить, что речь идет не только о "сирийском вопросе, но и о международном". "Для борьбы с терроризмом нужна воля международного сообщества и подлинное сотрудничество с сирийским правительством", - констатировал дипломат.

Добрая воля Дамаска

Еще одной "премьерой" седьмого межсирийского раунда, а также очередным свидетельством доброй воли Дамаска стало официальное подключение во вторник экспертов-юристов правительственной делегации к техническим консультациям, старт которым был дан де Мистурой во время предыдущего раунда в мае. Как пояснил Джаафари, речь идет о технических дискуссиях по вопросам урегулирования в Сирии и, в частности, о неофициальном документе эмиссара ООН, содержащем 12 принципов политического урегулирования.

До сих пор в технических консультациях участвовали только эксперты от трех платформ оппозиции.

Основной задачей механизма экспертных консультаций должно стать уточнение деталей обсуждаемых на переговорных сессиях вопросов, относящихся к конституционной сфере. При этом о разработке проекта конституции речь не идет, поскольку, по словам де Мистуры, "это должны будут сделать сами сирийцы".

Оппозиция объединяется?

Три платформы сирийской оппозиции во вторник вместе участвовали в технической встрече с экспертами офиса эмиссара ООН, обсуждая вопрос о выборах в Сирии. Этот факт положительно оценил в интервью ТАСС председатель "московской платформы" Кадри Джамиль, заявивший: "Это первый подход к данной "корзине", и это хороший факт. Перед нами теперь уже "три корзины" [конституция, выборы и борьба с терроризмом], по которым начался разговор".

"Неохваченной" на переговорах осталась, таким образом, лишь "первая корзина", касающаяся вопросов власти и управления.

Джамиль охарактеризовал второй переговорный день словами: "есть положительные сдвиги". "В среду, 12 июля, соберутся все делегации оппозиции на встречу с де Мистурой для рассмотрения пройденного пути - от лозанских переговоров до сегодняшнего дня - и чтобы наметить перспективы работы в этом раунде", - сказал собеседник агентства.

В оппозиционном лагере, судя по всему, наметилось некоторое сближение. Вечером во вторник представители трех сегментов оппозиции провели второе общее собрание с начала раунда, они обсуждали вопросы сближения позиций и создания единой делегации. В этой связи Джамиль заметил: "В последнем вопросе много препятствий, но мы стараемся его решить".

Предыдущая общая встреча на эту тему состоялась 10 июля. "Она продолжалась два часа, обсуждались планы дальнейшего развития взаимопонимания и общей работы", - пояснил Джамиль. Впрочем, он дал понять, что не стоит слишком обнадеживаться. "Не исключено, что экстремистски настроенные группы в "эр-риядской" платформе будут нагнетать обстановку и стараться подорвать процесс, но мы будем этому противостоять и настаивать на дальнейшем продвижении вперед", - подчеркнул председатель "московской платформы".