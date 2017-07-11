Трамп в ходе визита во Францию обсудит с Макроном Сирию и борьбу с терроризмом

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже намерен уделить особое внимание ситуации вокруг Сирии и борьбе с терроризмом. Об этом заявил во вторник высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.
По его информации, 13 июля Трамп и Макрон проведут встречу, которая рассчитана примерно на 1 час 15 минут, но она может продлиться и дольше. "Главными темами будет Сирия и борьба с терроризмом, однако речь может зайти и о климате", - отметил представитель администрации.
Трамп прибывает с двухдневным визитом в Париж 13 июля. Как сообщил во вторник Елисейский дворец, после встречи с глазу на глаз пройдут также переговоры в расширенном составе. По итогам дискуссий лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.
На следующий день, 14 июля, Трамп по приглашению Макрона будет присутствовать на военном параде в честь национального праздника Франции. В нем в этом году примут участие 190 американских военных в ознаменование 100-летия вступления США в Первую мировую войну. По данным агентства Франс Пресс, вскоре после завершения парада Трамп покинет Францию и вернется в США.