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СМИ: арабские страны не снимут санкции с Катара, пока не будут выполнены их требования

Международная панорама
11 июля, 23:50 UTC+3 МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В заявлении арабской четверки говорится, что "подписание меморандума о взаимопонимании по борьбе с финансированием терроризма между Дохой и Вашингтоном - недостаточный шаг"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет не откажутся от принятых в отношении Катара мер, пока Доха не примет все выдвинутые странами требования. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении арабской четверки, передает телеканал Al Arabiya.

"Меры, принятые против Катара, продолжатся, пока Доха не выполнит полностью справедливые требования", - отмечается в тексте. В заявлении утверждается, что причина бойкота - "поддержка [Катаром] терроризма и распространение экстремизма".

"Подписание меморандума о взаимопонимании по борьбе с финансированием терроризма между Дохой и Вашингтоном - недостаточный шаг, - считает четверка. - Катар постоянно нарушал соглашения и обязательства. Соглашение между Вашингтоном и катарскими властями - результат давления четырех стран [на Доху] на протяжении нескольких лет".

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"Необходимо установить систему контроля, чтобы подтвердить серьезность Катара. Мы будем пристально следить за серьезностью Катара в борьбе со всеми видами финансирования терроризма и его поддержки", - подчеркивается в коммюнике. - Невозможно верить в выполнение Катаром каких-либо обязательств в свете проводимой им политики".

Совместное заявление, принятое Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, прозвучало накануне встречи глав МИД этих стран с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Джидде (Саудовская Аравия), куда он отправится в среду. Во вторник он провел встречу в Дохе с руководством Катара, результатом чего стало подписание меморандума о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма. Как заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, соглашение не связано с кризисом между его страной и арабской четверкой, разорвавшей с Катаром отношения больше месяца назад.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.

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