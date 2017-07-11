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Трамп заявил премьеру Ирака, что нужно не допустить возвращения ИГ в освобожденные районы

Международная панорама
11 июля, 23:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Президент США поздравил премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади с освобождением Мосула от террористов ИГ

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади с освобождением Мосула от банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также заявил, что необходимо совместными усилиями не допустить возвращения исламистов в освобожденные районы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома по итогам телефонных переговоров политиков.

"Президент Трамп поздравил премьер-министра с освобождением Мосула иракскими силами безопасности, что стало важной вехой в борьбе против ИГ. Президент отметил героизм иракских и американских солдат, а также подчеркнул свои обязательства по полному разгрому ИГ", - говорится в документе.

Трамп также указал на "необходимость объединить усилия с тем, чтобы предотвратить возвращение радикалов из ИГ и других группировок на освобожденные территории".

В понедельник аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле. Кампания по выдворению экстремистов из города, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула.

В операции был задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывала авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС.

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Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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