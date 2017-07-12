Госдеп: спецпредставитель США "чрезвычайно напряженно работает" в Киеве

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер продолжает находиться в Киеве, куда он прибыл 9 июля. Это подтвердила во вторник в беседе с журналистами высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

"Он чрезвычайно напряженно работает. Мы были очень рады тому, что посол Волкер вместе с ... [госсекретарем США Рексом] Тиллерсон находился на выходных в Киеве. Он все еще находится там", - заявила эта представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя деятельность Волкера.

"Он [то есть Волкер] работает со многими людьми над тем, что для нас [США] важно. США, разумеется, хотели бы видеть согласие по минским договоренностям. И мы просто счастливы, что у нас есть кто-то там "на земле", - отметила американский дипломат. Никаких деталей, связанных с переговорами Волкера, она не раскрыла.

На просьбу корреспондента ТАСС уточнить, намерен ли Волкер вылететь из Киева по завершении переговоров напрямую в Москву, она ответила: "Не знаю. Мне его график не известен - за исключением того, что он сейчас находится на Украине".

С кем успел встретиться спецпредставитель США?

По информации из Киева, у Волкера уже прошли переговоры с экс-президентом Леонидом Кучмой - официальным представителем Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, премьер-министром Владимиром Гройсманом, бывший главой правительства Арсением Яценюком, депутатами Верховной рады из разных фракций и представителями в политической подгруппе в Минске.

О назначении Волкера администрация США объявила 7 июля, уточнив, что это было сделано по запросу президента России Владимира Путина.

Волкер ранее занимал пост постпреда США при НАТО, работал на ответственных должностях в Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте. "Богатый опыт Курта и его квалификация позволит ему направить [процесс урегулирования] конфликта [на Украине] в мирное русло", - убежден госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Все члены нормандского формата - Франция, Германия, Украина и Россия - выразили свое желание иметь американского партнера, с которым они могут работать на переговорах. Не как с членом "нормандского формата", а как с [лицом, оказывающим] важную поддержку данному формату, соратником [полномочных представителей] стран, ведущих переговоры по имплементации минского соглашения. Есть широкая поддержка ими американского участия, и мы в настоящее время изучаем, как лучше всего поддержать нормандский формат и минские переговоры", - заявил на прошлой неделе на специальном брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента.