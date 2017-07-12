Al Jazeera: минобороны Катара сообщило о прибытии в Доху новой группы турецких военных

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Очередная группа турецких военных прибыла во вторник в столицу Катара, Доху. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление министерства обороны Катара.

По данным телеканала, оборонное ведомство эмирата проинформировало о прибытии в Доху пятой по счету группы военнослужащих из Турции, численность и база, где они будут расквартированы, не уточняется.

30 июня в Минобороны Катара сообщили о прибытии турецких военнослужащих на американскую военную базу Эль-Удейд в Дохе, где размещено 11 тысяч военнослужащих США и стран возглавляемой Вашингтоном контртеррористической коалиции. Как отметили тогда в ведомстве, турецкие военнослужащие присоединятся к уже размещенным в катарской столице силам.

Прекращение военного сотрудничества Катара с Турцией, в том числе закрытие турецкой военной базы в Дохе - одно из 13 требований, предъявленных разорвавшими с эмиратом арабскими странами для выхода из кризиса. В Анкаре заявили, что намерены и дальше придерживаться договоренностей с Катаром, в Дохе также ответили отказом.

Как стало известно ранее, президент Турции Тайип Эрдоган планирует нанести серию визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт после 15 июля с целью налаживания диалога между участниками дипломатического скандала.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.