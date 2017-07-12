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Доклад ООН: США являются наиболее привлекательной страной для мигрантов

Международная панорама
12 июля, 1:00 UTC+3 ООН ООН 12, июля. /ТАСС

Согласно докладу, одна пятая часть людей, планирующих эмигрировать, стремится попасть в США. Далее следуют Великобритания, Саудовская Аравия, Франция, Канада и Германия

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ООН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты остаются наиболее предпочтительным направлением для мигрантов, отмечается в новом докладе Международной организации по миграции (МОМ), являющейся специализированным учреждением ООН. Эксперты, которые проанализировали данные социологической службы Gallup за 2010-2015 гг., установили, что одна пятая часть людей, планирующих эмигрировать, стремится попасть в США.

Согласно докладу, около 700 млн человек на планете "хотели бы мигрировать". "Это число почти в три раза превышает количество международных мигрантов на данный момент, составляющее 244 миллиона", - отмечается в документе, представленном во вторник. При этом 66 млн человек, составляющие 1,3% взрослого населения Земли, планируют переехать в другую страну в течение следующих 12 месяцев. Треть из них, порядка 23 млн, уже начали необходимые приготовления, в том числе подали документы на оформление визы, начали копить деньги на поездку или учить иностранный язык.

"Наиболее популярные направления среди тех, кто планирует мигрировать, это Соединенные Штаты Америки, за которыми следуют Соединенное Королевство, Саудовская Аравия, Франция, Канада, Германия и Южная Африка. Половина из тех, кто собирается мигрировать, проживают в 20 странах, восемь из которых расположены в Африке, а еще две - в Европе, это Италия и Испания", - говорится в исследовании. При этом США опережают другие страны с огромным отрывом: туда желают переехать 21% потенциальных мигрантов, в то время как в Великобританию - около 6% из них.

Авторы исследования также смогли составить среднестатистический портрет потенциального мигранта. "Взрослые, планирующие и готовящиеся мигрировать, как правило являются молодыми одинокими мужчинами, проживающими в городах и имеющими образование не ниже среднего", - утверждается в докладе.

Как полагают в МОМ, подобные исследования очень полезны и позволяют прогнозировать реальные потоки миграции, которые фиксируют Организация экономического развития и сотрудничества, статистическая служба Евросоюза и Департамент экономических и социальных вопросов ООН. "Дальнейший анализ миграционного потенциала будет способствовать разработке прогнозов и сценариев миграции", - подчеркивают в МОМ.

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