США подождут, пока перемирие на юго-западе Сирии "проявит себя"

Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьереСпорт 12 июля, 0:10
"Есть положительные сдвиги": завершился второй день женевских переговоров по СирииМеждународная панорама 11 июля, 23:51
Перегудов: объединение коммерческих прав со стадионом наиболее выгодно ФК "Динамо"Спорт 11 июля, 23:45
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в РоссииКультура 11 июля, 22:43
Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сынаМеждународная панорама 11 июля, 22:22
Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфереСпорт 11 июля, 22:20
Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в КазаниСпорт 11 июля, 22:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США собираются подождать, пока перемирие на юго-западе Сирии "проявит себя", а потом начать опираться на его результаты при урегулировании конфликта в остальной части арабской республики. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Это новое соглашение. Мы собираемся немного подождать и дать этому соглашению проявить себя. У нас есть много ребят в регионе, много партнеров по [возглавляемой США антитеррористической] коалиции, которые заботятся о соблюдении режима прекращения огня на этой стадии. Мы постараемся опираться на него", - сказала она, отвечая на вопросы о дальнейших планах Вашингтона по урегулированию сирийского конфликта.
Договоренность между США, Россией и Иорданией Науэрт назвала "потрясающим достижением" и пообещала предоставить дополнительную информацию о соглашении в ближайшее время.
7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 сообщил, что Россия, США и Иордания договорились о создании в Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Она включает в себя три самых южных региона страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Эс-Сувейду.