США подождут, пока перемирие на юго-западе Сирии "проявит себя"

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США собираются подождать, пока перемирие на юго-западе Сирии "проявит себя", а потом начать опираться на его результаты при урегулировании конфликта в остальной части арабской республики. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Это новое соглашение. Мы собираемся немного подождать и дать этому соглашению проявить себя. У нас есть много ребят в регионе, много партнеров по [возглавляемой США антитеррористической] коалиции, которые заботятся о соблюдении режима прекращения огня на этой стадии. Мы постараемся опираться на него", - сказала она, отвечая на вопросы о дальнейших планах Вашингтона по урегулированию сирийского конфликта.

Договоренность между США, Россией и Иорданией Науэрт назвала "потрясающим достижением" и пообещала предоставить дополнительную информацию о соглашении в ближайшее время.

7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 сообщил, что Россия, США и Иордания договорились о создании в Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Она включает в себя три самых южных региона страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Эс-Сувейду.