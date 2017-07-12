СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц (справа) во время неформальной министерской встречи ОБСЕ © Александр Щербак/ТАСС

ВЕНА, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров спас австрийское председательство в ОБСЕ от провала и предотвратил раскол самой организации. Так австрийское информационное агентство APA прокомментировало итоги неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ в Мауэрбахе, в которой принял участие глава российского внешнеполитического ведомства.

"Беспрецедентный кризис с комплектованием штата, серийные отмены визитов политических тяжеловесов. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц с трудом мог скрыть свое напряжение перед началом неформальной министерской встречи ОБСЕ в Мауэрбахе. А вдруг заседание закончится катастрофой? В итоге на выручку австрийского председателя в ОБСЕ пришел единственная звезда встречи - россиянин Сергей Лавров", - отмечает агентство.

Оно добавляет, что "перед заседанием только ленивый не критиковал Курца, что под его эгидой ОБСЕ впервые в своей истории лишилась высокопоставленных руководителей, среди которых оказался пост генерального секретаря".

APA подметило, что на неформальной встрече отсутствовал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Ходили слухи, что австрийский канцлер Кристиан Керн отговорил своего германского коллегу по социал-демократическому движению Зигмара Габриэля от поездки в Мауэрбах <...>. Отношения между германским социал-демократическим министром иностранных дел и Курцем натянуты, об этом свидетельствуют словесные атаки на публике во время встреч глав МИД ЕС, - пишет центральное австрийское агентство. - Помимо этого в прошлом году на заседании в Потсдаме экс-глава МИД Германии Штайнмайер собрал 40 министров, а к Курцу приехали только 29. При этом от крупных стран ЕС был только итальянский министр, который готовится к председательству в 2018 году".

"Итогом встречи стало согласование позиций по замещению четырех должностей в ОБСЕ. Курц особо поблагодарил за это российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. А дипломаты ОБСЕ отмечали, что Лавров внес существенный вклад в прорывное решение <...>. И если единство сохранится [до утверждения кандидатов], то это будет в действительности гигантским успехом австрийского председательства в ОБСЕ", - заключает APA.

Австрийские предложения

Как заявил по итогам встречи глава Себастьян Курц, Австрия предложила назначить на пост генерального секретаря бывшего постпреда Швейцарии при ОБСЕ Томаса Гремингера, а также договорилась о назначении новых кандидатур в три важнейших института организации. При этом окончательное решение и утверждение кандидатур должно быть принято в ближайшие дни, надеется министр.

По словам Курца, во главе Управления Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств должен встать бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ - бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - экс-министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

За полгода австрийского председательства ОБСЕ впервые одновременно столкнулась с трудным вопросом назначения руководителей своих важнейших институтов и генерального секретаря. Сам процесс назначения генсека зависит от 57 государств-участников, которые должны прийти к консенсусному решению.

В Мауэрбахе завершилась во вторник неформальная встреча порядка 30 глав МИД стран ОБСЕ. Главными темами заседания стали пути решения военных конфликтов в регионе ответственности ОБСЕ, борьба с терроризмом и меры для преодоления миграционного кризиса. Россию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.