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США объявили о планах продажи ЗРК Patriot Румынии и ракет Hellfire Нидерландам

Международная панорама
12 июля, 1:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Контракт с Бухарестом оценивается в $3,9 млрд, с Амстердамом - в $34 млн

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США приняли решение поставить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Румынии и авиационные ракеты Hellfire Нидерландам. Об этом объявило во вторник профильное правительственное ведомство, действующее в структуре министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в военной сфере.

По свидетельству Пентагона, контракт с Бухарестом оценивается в $3,9 млрд, с Амстердамом - в $34 млн. Румынии планируется продать семь ЗРК Patriot, включающих 56 ракет одной модификации и 168 - другой. Нидерландам же намечается поставить еще 70 ракет Hellfire в дополнение к уже запрошенным 180.

Как утверждает американское военное ведомство, новый контракт с Румынией "укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку поможет усилить безопасность союзника по НАТО, являвшегося и продолжающегося являться фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Эта сделка "поддержит потребности Румынии в сфере самообороны, а также <...> цели НАТО", но не изменит баланс сил в регионе, считает Пентагон.

"Румыния будет использовать систему Patriot для укрепления национальной обороны и сдерживания региональных угроз", - полагает Минобороны США. Оно также уточнило, что выполнение контракта потребует отправить в Румынию на продолжительное время 30 технических специалистов правительства США и 40 частных американских подрядчиков для оказания Бухаресту содействия в развертывании ЗРК Patriot и обучении местного персонала.

Разрешение на реализацию означенных договоренностей, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении экспортировать в Румынию и Нидерланды означенную военную технику. У законодательной ветви власти США есть 30 дней на изучение этих новых оружейных контрактов и возможное их блокирование.

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