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Politico: Трамп склоняется к тому, чтобы поставить во главе ФРС США Кона вместо Йеллен

Международная панорама
12 июля, 2:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Гэри Кон в настоящее время является главой Национального экономического совета при Белом доме

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы выдвинуть на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Гэри Кона, заменив таким образом в следующем году нынешнего руководителя данного ключевого ведомства Джанет Йеллен. Об этом сообщила во вторник газета Politico, которая ссылается на четырех неназванных лиц, якобы осведомленных о намерениях главы администрации США, касающихся руководства ФРС.

Кон в настоящее время является главой Национального экономического совета при Белом доме. До этого он был президентом банковской корпорации Goldman Sachs.

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Персоны
Трамп, Дональд Йеллен, Джанет
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