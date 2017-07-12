Politico: Трамп склоняется к тому, чтобы поставить во главе ФРС США Кона вместо Йеллен

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы выдвинуть на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Гэри Кона, заменив таким образом в следующем году нынешнего руководителя данного ключевого ведомства Джанет Йеллен. Об этом сообщила во вторник газета Politico, которая ссылается на четырех неназванных лиц, якобы осведомленных о намерениях главы администрации США, касающихся руководства ФРС.

Кон в настоящее время является главой Национального экономического совета при Белом доме. До этого он был президентом банковской корпорации Goldman Sachs.