Федеральный сенат Бразилии одобрил трудовую реформу вопреки протестам оппозиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Федеральный сенат - верхняя палата парламента Бразилии - одобрил во вторник реформу трудового законодательства вопреки протестам законодателей от оппозиции. Соответствующее решение было принято 50 голосами против 26.

Голосование по реформе трудового законодательства началось с шестичасовым опозданием из-за того, что группа женщин-сенаторов, представляющих оппозицию, в попытке сорвать принятие документа заблокировала трибуну и место председателя верхней палаты парламента Эунисиу Оливейры. Возмущенный действиями оппозиции, он даже распорядился отключить в зале свет и микрофоны, однако это решение не возымело никакого эффекта. Освободить трибуну удалось лишь после длительных переговоров с протестующими законодателями.

Реформа трудового законодательства, инициированная Темером, предлагает, в частности, отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше - прим. ТАСС), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Данная инициатива вызвала острую общественную полемику. Противники реформы считают, что она нарушает права трудящихся. В знак протеста против реализации законопроекта в Бразилии прошли массовые манифестации. В ряде регионов эти акции сопровождались столкновениями с полицией и беспорядками.