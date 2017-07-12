В Палате представителей США хотят проголосовать по санкциям против РФ на этой неделе

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Стени Хойер, являющийся вторым по старшинству демократом в Палате представителей Конгресса США, рассчитывает на этой неделе вынести на голосование законопроект о санкциях против Ирана, также включающий в себя расширение санкций в отношении России. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении законодателя.

"Я продолжаю вести дискуссии с моими коллегами-республиканцами по поводу законопроекта о российских санкциях. Я по-прежнему не согласен с положением, включенным в документ, в соответствии с которым только спикер Палаты представителей может принимать решение о рассмотрении запрета на отмену санкций", - сказал он. "Я рассчитываю, что мы быстро разберемся с этой проблемой и республиканское руководство будет работать с нами, чтобы с этим покончить и вынести законопроект на двухпартийное голосование на текущей неделе", - добавил Хойер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что законодательная инициатива в настоящее время "зашла в тупик" и Палата представителей не смогла начать запланированное обсуждение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, который был принят ранее Сенатом, в связи с процедурными проблемами, причиной которых стали демократы.

В середине июня Сенат принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.