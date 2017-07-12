СМИ: глава МИД Японии может покинуть свой пост в ходе перестановок в августе

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида намерен покинуть свой пост в августе текущего года во время намеченных на этот период перестановок в правительстве. Как сообщило в среду агентство Kyodo, после своего ухода он рассчитывает побороться за один из ключевых постов в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Отмечается, что в качестве возможного кандидата на должность главы внешнеполитического ведомства рассматривается Тосимицу Мотэги, который с 2012 по 2014 год был министром экономики, торговли и промышленности страны.

Кроме того, по данным Kyodo, свои посты в августе покинут министр обороны Томоми Инада и министр юстиции Кацутоси Канэда. При этом ключевые члены правительства, среди которых вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, продолжат исполнять свои обязанности. В общей сложности перестановки затронут более чем половину кабмина.

В последнее время правящую в Японии ЛДП сотрясают многочисленные скандалы. В середине июня министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий признало факт наличия документов, свидетельствующих о том, что премьер-министр страны оказывал неподобающую поддержку коммерческому проекту своего близкого друга Котаро Какэ. 27 июня скандал разгорелся вокруг Инады, которая своими неаккуратными высказываниями о поддержке кандидата на выборах в законодательное собрание Токио от имени ведомства и Сил самообороны, по мнению оппозиции, нарушила сразу несколько законов.

Объектом для критики становился и министр юстиции - во время последней парламентской сессии оппозиционные партии вносили в нижнюю палату парламента проект резолюции о недоверии Канэде в ответ на отказ властей притормозить процесс принятия законопроекта о наказании за факт подготовки к актам терроризма, который вызвал в Японии острые споры. На фоне этого уровень поддержки Абэ упал более чем на 20% и, по данным последнего опроса газеты Asahi, составляет сейчас 33%.

Кисида, который занимает пост главы МИД с декабря 2012 года, неоднократно выражал намерение участвовать в выборах председателя ЛДП, что в случае победы и сохранения текущего положения дел в парламенте позволит ему претендовать на пост премьер-министра страны.