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Глава ЦРУ обвинил РФ и WikiLeaks в стремлении подорвать западную демократию

Международная панорама
12 июля, 3:55 дата обновления: 12 июля, 5:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

По словам Майкла Помпео, ЦРУ сталкивается с деятельностью "государственных и негосударственных действующих лиц, которые стремятся "размыть" демократию и верховенство закона во всем мире"

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Директор ЦРУ Майкл Помпео

Директор ЦРУ Майкл Помпео

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Россия и организация WikiLeaks стараются подорвать демократию на Западе. Причем WikiLeaks является по существу враждебно настроенной по отношению к США разведывательной структурой. С такими утверждениями выступил во вторник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео.

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По его словам, в числе угроз, с которыми сталкивается на данном этапе вверенное ему ведомство, - деятельность "государственных и негосударственных действующих лиц, которые стремятся "размыть" демократию и верховенство закона во всем мире". "Это включает группы вроде WikiLeaks - негосударственной вражеской разведывательной службы, которая вербует шпионов, вознаграждает людей, крадущих законные секреты и использует данную информацию, чтобы подрывать западные демократии. И это, разумеется, включает российское правительство, которое давно является основной фигурой в мире, практикующей "активные меры". Это продолжается десятилетия", - сказал Помпео.

Иран стремится "стать гегемоном" на Ближнем Востоке

Глава ЦРУ также заявил, что на Ближнем Востоке крупнейшим вызовом для США в долгосрочной перспективе является Иран. "В лице Ирана мы сталкиваемся с противником "на марше". В отличие от ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и его "халифата"-миража, Исламская Республика Иран является мощным государством, представляющим собой самого крупного в мире спонсора терроризма. Его сила и влияние продолжают расти, особенно в последние годы. Если смотреть на происходящее в Сирии, Йемене и Ираке, то можно увидеть угрозу", - отметил Помпео.

С его точки зрения, Иран "явно добивается того, чтобы стать державой-гегемоном в регионе". "Несмотря на то, что в настоящее время мы концентрируем внимание на том, чтобы уничтожить ИГ, крупнейший вызов нам на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе представляет собой Иран, и ЦРУ будет играть центральную роль в отражении этой угрозы", - заявил глава ведомства.

Угроза со стороны КНДР

Нынешняя американская администрация не допустит дальнейшего развития программ создания ядерного оружия и средств его доставки, реализуемых КНДР, хаявил Помпео. Он подтвердил, что Пхеньян, в соответствии с выводами правительства США, впервые осуществил 4 июля испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

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"Как мы видели на прошлой неделе, Северная Корея произвела пуск ракеты, которая пролетела больше всех ее предшественниц, - МБР. Это подчеркивает серьезную угрозу", - сказал глава разведывательного ведомства США.

"На протяжении 20 лет Америка свистела, проходя мимо кладбища, когда имела дело с проблемой Северной Кореи (то есть пыталась сохранить бодрый вид, несмотря на серьезность положения - прим. корреспондента ТАСС), - заявил Помпео. - Мы не намерены [действовать таким образом], чтобы она [проблема] сохранялась еще такое же время". По выражению руководителя ведомства, 20 лет Вашингтон позволял Пхеньяну "развивать свои оружейные системы". "Настала пора этому прекратиться", - предупредил он.

Центральное телевидение КНДР объявило в прошлый вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Между тем Россия квалифицировала испытанную Северной Кореей ракету как имевшую среднюю дальность.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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