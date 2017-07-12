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Глава ЦРУ: Иран стремится стать гегемоном на Ближнем Востоке

Международная панорама
12 июля, 6:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

По словам Майкла Помпео, исламская республика в долгосрочной перспективе является крупнейшим вызовом для США в этом регионе

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Иран стремится занять доминирующие позиции на Ближнем Востоке и является крупнейшим вызовом для США в данном регионе в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил во вторник вечером директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, которое было организовано в пригороде Вашингтона в Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности".

"В лице Ирана мы сталкиваемся с противником "на марше". В отличие от ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и его "халифата"-миража, Исламская Республика Иран является мощным государством, представляющим собой самого крупного в мире спонсора терроризма. Его сила и влияние продолжают расти, особенно в последние годы. Если смотреть на происходящее в Сирии, Йемене и Ираке, то можно увидеть угрозу", - отметил Помпео.

С его точки зрения, Иран "явно добивается того, чтобы стать державой-гегемоном в регионе". "Несмотря на то, что в настоящее время мы концентрируем внимание на том, чтобы уничтожить ИГ, крупнейший вызов нам на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе представляет собой Иран, и ЦРУ будет играть центральную роль в отражении этой угрозы", - заявил глава ведомства.

Ситуация с применением химоружия в Сирии

Спецслужбы США располагают надежными уликами, которые подтверждают применение властями Сирии химического оружия в апреле текущего года, заявил глава ведомства. Помпео рассказал, как президент США Дональд Трамп поручил разведке воссоздать картину произошедшего в свете появления информации об использовании боевых отравляющих веществ 4 апреля в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб. Необходимая работа была проделана, заявил глава ЦРУ.

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"Я сказал ему [Трампу], что разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие, и что оно было применено сирийским режимом, - отметил он. - Но я знал, что разведывательное сообщество располагало надежными уликами, уликами, которые мы могли предоставить президенту и на которые он мог полагаться".

В чем те заключались, глава ключевого американского разведывательного ведомства уточнять не стал. По словам Помпео, он заверил Трампа в том, что спецслужбы уверены в своих заключениях. "Г-н президент, мы испытываем высокую степень уверенности, что именно это и имело место", - сказал глава ведомства, согласно изложенной им информации, хозяину Белого дома.

По решению Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами Tomahawk "по тому самому аэродрому, с которого была совершена [химическая] атака", добавил Помпео.

По данным Министерства обороны России, сирийская авиация в Хан-Шейхуне разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Вашингтон же обвинил в проведении химатаки Дамаск, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорится, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

Запрет на въезд в США граждан ряда исламских государств

Временный запрет на въезд в США граждан ряда исламских государств не грозит обострением террористической угрозы в адрес американцев, считает Помпео. На прямой вопрос на данную тему он ответил лаконичным "нет". От других комментариев на этот счет руководитель ключевого разведывательного ведомства США воздержался.

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Затронув проблематику угрозы со стороны ИГ, глава ЦРУ заявил, что эта сеть, судя по всему, ориентируется на проведение "не крупных атак в стиле "Аль-Каиды" (террористическая группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС), а небольших вылазок, которые можно устроить с легкостью, со сравнительно небольшим планированием". Спецслужбам США не следует расслабляться в связи с поражениями, которые ИГ терпит в Ираке и Сирии, предупредил он. "В Америке есть множество грузовиков и тротуаров, как и во Франции с Великобританией", - сказал по этому поводу Помпео. Он имел в виду теракты с применением автотранспорта, совершенные экстремистами в последние несколько месяцев в Европе.

Дональд Трамп в конце января подписал указ об ужесточении иммиграционного контроля, вызвавший бурю протестов в самих США и за их пределами, в марте. Документ вводит запрет на срок в 90 дней на прием на американской территории граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии. Реализация указа была оспорена в судах США правозащитниками. Однако в конце июня Верховный суд США частично восстановил действие распоряжений президента, следующие слушания по этому делу состоятся в октябре.

Угроза со стороны КНДР

Нынешняя американская администрация не допустит дальнейшего развития программ создания ядерного оружия и средств его доставки, реализуемых КНДР, заявил Помпео. Он подтвердил, что Пхеньян, в соответствии с выводами правительства США, впервые осуществил 4 июля испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

"Как мы видели на прошлой неделе, Северная Корея произвела пуск ракеты, которая пролетела больше всех ее предшественниц, - МБР. Это подчеркивает серьезную угрозу", - сказал глава разведывательного ведомства США.

"На протяжении 20 лет Америка свистела, проходя мимо кладбища, когда имела дело с проблемой Северной Кореи (то есть пыталась сохранить бодрый вид, несмотря на серьезность положения - прим. корреспондента ТАСС), - заявил Помпео. - Мы не намерены [действовать таким образом], чтобы она [проблема] сохранялась еще такое же время". По выражению руководителя ведомства, 20 лет Вашингтон позволял Пхеньяну "развивать свои оружейные системы". "Настала пора этому прекратиться", - предупредил он.

Центральное телевидение КНДР объявило в прошлый вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Между тем Россия квалифицировала испытанную Северной Кореей ракету как имевшую среднюю дальность.

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Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Миграционная политика Трампа Ситуация на Корейском полуострове Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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