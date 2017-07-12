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Глава ЦРУ заявил о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии

Международная панорама
12 июля, 5:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

При этом Майкл Помпео не уточнил, о каких именно доказательствах идет речь

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Глава ЦРУ Майкл Помпео

Глава ЦРУ Майкл Помпео

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американские спецслужбы располагают надежными уликами, которые подтверждают применение властями Сирии химического оружия в апреле текущего года. Об этом заявил во вторник вечером директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, организованном в пригороде Вашингтона Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской неправительственной организацией под названием "Альянс разведки и национальной безопасности".

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Он рассказал, как президент США Дональд Трамп поручил американской разведке воссоздать картину произошедшего в свете появления информации об использовании боевых отравляющих веществ 4 апреля в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб. Необходимая работа была проделана, заявил Помпео. "Я сказал ему [Трампу], что разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие, и что оно было применено сирийским режимом, - отметил глава ключевого американского разведывательного ведомства. - Но я знал, что разведывательное сообщество располагало надежными уликами, уликами, которые мы могли предоставить президенту и на которые он мог полагаться".

В чем те заключались, Помпео уточнять не стал. По его словам, он заверил главу администрации США в том, что спецслужбы уверены в своих заключениях. "Г-н президент, мы испытываем высокую степень уверенности, что именно это и имело место", - сказал тогда глава ведомства, согласно изложенной им информации, хозяину Белого дома. По решению Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами Tomahawk "по тому самому аэродрому, с которого была совершена [химическая] атака", добавил Помпео.

По данным Министерства обороны России, сирийская авиация в Хан-Шейхуне разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Вашингтон же обвинил в проведении химатаки Дамаск, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорится, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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