Сенатор пытается выяснить у администрации Трампа, как юрист из РФ смогла въехать в США

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената США республиканец Чак Грассли обратился во вторник к администрации президента Дональда Трампа с просьбой прояснить, каким образом юрист из РФ Наталья Весельницкая, с которой летом 2016 года встретился Дональд Трамп - младший, смогла попасть в США. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, в письме, которое Грассли направил министру национальной безопасности США Джону Келли и госсекретарю США Рексу Тиллерсону, утверждается, что разрешение, выданное Весельницкой для въезда на территорию страны, истекло еще 7 января 2016 года. Отмечается, что на просьбу продлить его, юрист получила отказ.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, сын президента согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон.

В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Сам Трамп-младший назвал встречу потерей времени.