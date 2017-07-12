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Сенатор пытается выяснить у администрации Трампа, как юрист из РФ смогла въехать в США

Международная панорама
12 июля, 5:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В письме республиканца Чака Грассли утверждается, что разрешение, выданное Наталье Весельницкой для въезда на территорию страны, истекло еще 7 января 2016 года

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената США республиканец Чак Грассли обратился во вторник к администрации президента Дональда Трампа с просьбой прояснить, каким образом юрист из РФ Наталья Весельницкая, с которой летом 2016 года встретился Дональд Трамп - младший, смогла попасть в США. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters

По его данным, в письме, которое Грассли направил министру национальной безопасности США Джону Келли и госсекретарю США Рексу Тиллерсону, утверждается, что разрешение, выданное Весельницкой для въезда на территорию страны, истекло еще 7 января 2016 года. Отмечается, что на просьбу продлить его, юрист получила отказ.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, сын президента согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон.

В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Сам Трамп-младший назвал встречу потерей времени.

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Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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