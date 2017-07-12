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ЦРУ: запрет на въезд в США гражданам исламских стран не грозит ростом терроризма

Международная панорама
12 июля, 5:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

При этом глава Центрального разведывательного управления Майкл Помпео призвал спецслужбы США не расслабляться в связи с поражениями ИГ в Ираке и Сирии

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Временный запрет на въезд в США граждан некоторых исламских государств не грозит обострением террористической угрозы в адрес американцев, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, которое было организовано в Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской неправительственной организацией под названием "Альянс разведки и национальной безопасности".

На прямой вопрос на данную тему он ответил лаконичным "нет". От других комментариев на этот счет руководитель ключевого разведывательного ведомства США воздержался.

Затронув проблематику угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), Помпео заявил, что эта сеть, судя по всему, ориентируется на проведение "некрупных атак в стиле "Аль-Каиды" (запрещена в России), а небольших вылазок, которые можно устроить с легкостью, со сравнительно небольшим планированием". Спецслужбам США не следует расслабляться в связи с поражениями, которые ИГ терпит в Ираке и Сирии, предупредил глава ведомства в Лэнгли. "В Америке есть множество грузовиков и тротуаров, как и во Франции с Великобританией", - сказал по этому поводу Помпео, имея в виду теракты с применением автотранспорта, совершенные экстремистами в последние несколько месяцев в Европе.

Президент Дональд Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционного контроля, вызвавший бурю протестов в самих США и за их пределами, в марте. Документ вводит запрет на срок в 90 дней на прием на американской территории граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии. Реализация указа была оспорена в судах США правозащитниками. Однако в конце июня Верховный суд США частично восстановил действие распоряжений президента, следующие слушания по этому делу состоятся в октябре.

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