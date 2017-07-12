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В Аргентине просят вызвать генпрокурора на допрос по подозрению в коррупции

Международная панорама
12 июля, 7:22 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 12, июля. /ТАСС

Расследование связано с покупкой в 2013 году здания для прокуратуры, стоимость которого составила $2,6 млн

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июля. /ТАСС/. Аргентинский прокурор Эдуардо Тайано во вторник попросил суд вызвать на допрос генпрокурора республики Алехандру Хильс Карбо, подозреваемую в коррупции. Соответствующее ходатайство было опубликовано на новостном портале ведомства.

Согласно документу, прокурор обвиняет Хильс Карбо и других фигурантов дела "в мошенничестве, нанесшем вред государству, злоупотреблении властью, получении взятки, торговле влиянием и ведении деятельности, несовместимой с государственной должностью".

Расследование связано с покупкой здания для прокуратуры в 2013 году, стоимость которого составила 43,85 млн песо ($2,6 млн). По версии стороны обвинения, подозреваемые определили победителя тендера еще до его объявления. "Хотя административная процедура выглядела законно, на самом деле это был результат махинаций, которые ущемляли интересы государства и проводились ради получения выгоды обвиняемыми", - говорится в документе.

Запрос Тайано был отправлен на фоне слухов о планах правительства отправить генпрокурора в отставку при помощи президентского указа. Хильс Карбо ранее назвала такой вариант лишения ее должности противоречащим конституции. Согласно аргентинскому закону о прокуратуре, глава органа "может быть смещен только" в результате импичмента, инициатором которого должен стать парламент. У сторонников правительства нет необходимого для этого большинства ни в одной из палат Конгресса.

Хильс Карбо был назначена на должность генпрокурора в 2012 году при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. Действующее правительство неоднократно обвиняло ее в препятствовании расследованию дел, в которых замешаны члены прошлой администрации.

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