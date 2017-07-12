Администрация Трампа ограничила использование госструктурами продукции от Касперского

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа исключила во вторник "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что продукция российской компании была удалена из списков Администрации общих служб США, содержащих названия поставщиков, с которыми разрешено заключать контракты на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. По словам представителя ведомства, это решение было принято "после тщательного рассмотрения".

Агентство отмечает, что в госструктурах смогут по-прежнему пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", если ее закупка будет производиться не через Администрацию общих служб.

В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись спекуляции о том, что "Лаборатория Касперского" тесно связана с разведывательными службами РФ. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля заявил в интервью американскому агентству Associated Press (AP) о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых ею программ, чтобы развеять возможные подозрения.

Агентство Reuters 29 июня сообщило, что комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского".