В национальной энергетической компании "Укрэнерго" проводят обыски

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом в среду сообщил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству предприятия Михаил Бно-Айриян в Facebook.
"У нас обыски… Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры", - написал он.
Бно-Айриян предположил, что нынешние обыски в "Укрэнерго" - это "волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия". Официальных комментариев от генеральной прокуратуры к настоящему времени не поступало.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - системный оператор Объединенной энергосистемы Украины.