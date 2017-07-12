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В национальной энергетической компании "Укрэнерго" проводят обыски

Международная панорама
12 июля, 9:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Директор по коммуникациям и международному сотрудничеству предприятия считает, что обыски - это "волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия"

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© Артем Коротаев/ТАСС, архив

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом в среду сообщил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству предприятия Михаил Бно-Айриян в Facebook.

"У нас обыски… Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры", - написал он.

Бно-Айриян предположил, что нынешние обыски в "Укрэнерго" - это "волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия". Официальных комментариев от генеральной прокуратуры к настоящему времени не поступало.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - системный оператор Объединенной энергосистемы Украины.

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