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СМИ: бывшие юрист премьера и генерал ВМС задержаны в Израиле в рамках дела о подлодках

Международная панорама
12 июля, 11:01 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 12, июля. /ТАСС

Уголовное расследование дела о закупке подводных лодок в Германии возбудили на основании полученных доказательств о коррупции на государственном уровне

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июля. /ТАСС/. Бывший личный юрист премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Давид Шимрон и генерал-майор ВМС в запасе Элиэзер Маром оказались в числе арестованных израильской полицией по делу о коррупции при закупке подводных лодок в Германии. Об этом сообщают в среду Второй канал израильского телевидения и газета Yedioth Ahronoth.

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Израиль приобретет у Германии еще три подводные лодки

По данным телеканала, Шимрон находится под домашним арестом со времени допроса в понедельник. Адвокат в момент подготовки и заключения сделки о приобретении подводных лодок в Германии работал также на главного подозреваемого - бизнесмена Мики Ганора, представлявшего германский концерн-производитель подлодок ThyssenKrupp в Израиле. Ганор также был задержан по этому делу среди шести подозреваемых в понедельник.

Yedioth Ahronoth указывает, что еще один фигурант - генерал-майор ВМС Израиля в запасе Элиэзер Маром - был допрошен по делу о субмаринах во вторник. После допроса она был помещен под домашний арест.

В конце февраля государственный прокурор Израиля Шай Ницан принял решение о начале уголовного расследования по делу о закупке подводных лодок в Германии. Решение было принято на основании собранной полицией информации и полученных доказательств, подтверждающих подозрения о правонарушениях и коррупции на государственном уровне в отношении некоторых из фигурантов дела, сообщил тогда израильский Десятый телеканал.

Израиль ранее приобрел у Германии шесть подводных лодок Dolphin, которые считаются самым дорогостоящим оружием местной армии. Последняя из шести таких субмарин должна поступить в распоряжение ВМС еврейского государства в 2018 году, а пятая пришла в порт приписки в Израиле 12 января 2016 года.

Стоимость каждой из дизель-электрических лодок Dplphin, включая шестую, которая сейчас строится на верфях в Германии, составляет, по данным израильских СМИ, чуть менее €500 млн. Треть этой суммы субсидирует германское правительство. По информации западной прессы, которую в Израиле официально не комментируют, эти субмарины способны решать широкий спектр боевых задач, в том числе нести ударное ракетное оружие.

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