Лукашенко: СМИ стали основной составляющей гибридных войн

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Средства массовой информации все чаще становятся участниками гибридных войн и используются государствами и группировками в своих целях. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всемирном конгрессе русской прессы.

"Идет подготовка новой "артиллерии" в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн", - отметил белорусский лидер, обращаясь к участникам форума.

Лукашенко добавил, что "это уже не та война, когда фронт на фронт, друг против друга". "Войны приобрели совершенно иной характер. И последние войны - это гибридные войны в киберпространстве, экономические войны, это политические войны, - сказал глава республики. - Важнейшей, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве".

Лукашенко заявил, что сегодня происходит "геополитическая перестройка мира, картина глобального информационного пространства также кардинально меняется". Президент считает, что сегодня "не все зависит от политиков и руководителей государств, а пресса не только фиксирует события". "Учитывая степень влияния СМИ на общество, можно говорить об их более значимой роли", - сказал Лукашенко. Именно от вас - профессиональных журналистов, традиционной прессы - во многом зависят нравственные и гражданские ориентиры", - заявил президент, обращаясь к участникам конгресса.

Организаторами международного форума в Минске выступают Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.