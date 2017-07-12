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СМИ: правительство ФРГ компенсирует половину ущерба от протестов во время саммита G20

Международная панорама
12 июля, 13:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, июля. /ТАСС

Сумма компенсации не указывается

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БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Германии намерено взять на себя половину расходов по компенсации ущерба жителям Гамбурга, пострадавшим от протестов во время саммита G20.

Об этом сообщает в среду германская медиагруппа Funke со ссылкой на источнике в кабмине ФРГ.

Сумма финансовых вливаний со стороны Берлина пока не называется, но федеральный центр намерен выдать "щедрую компенсацию", которая позволит покрыть ущерб, нанесенный жителям города во время массовых беспорядков, отмечает Funke. Вторую часть расходов соответствующего фонда возьмет на себя Гамбург. Соглашение между городом и Берлином практически согласовано.

Массовые беспорядки в Гамбурге прошли на прошлой неделе во время проведения саммита "Большой двадцатки". Агрессивно настроенные демонстранты поджигали машины, громили магазины и били стекла в домах, делали баррикады на улицах. Всего за время протестов были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских. Для расследования произошедшего правоохранительные органы учредили специальную комиссию.

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Саммит G20 в Гамбурге
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