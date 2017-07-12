Янукович в течение месяца подаст жалобу в ЕСПЧ против Украины

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Жалоба о нарушении права на доступ к правосудию и на защиту экс-президентом Украины Виктором Януковичем будет подана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение месяца. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

"Жалоба Виктора Януковича о нарушении права на доступ к правосудию и, таким образом, на защиту против Украины финализируется. В течение месяца мы ее передадим в ЕСПЧ", - сообщил адвокат.

По его словам, защита на Украине обжаловала отказ суда разрешить участие Януковича в процессе о государственной измене в порядке международной правовой помощи (через Минюст РФ и Ростовский областной суд), а также отказ судьи разъяснить такое решение. При этом, отметил Сердюк, были исчерпаны все механизмы национальной защиты по этому вопросу. "После того, как все инстанции отказали нам в наших жалобах и требованиях привлечь Януковича к участию в процессе, то есть все средства национальной защиты были исчерпаны, процесс будет происходить непосредственно в международной инстанции", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил адвокат, жалоба в ЕСПЧ "будет подана, не дожидаясь решения суда о госизмене, потому что решение суда о начале заочной процедуры, которым было фактически отказано Виктору Януковичу в участии в этом деле, уже есть, окончательно вступило в силу и не подлежит обжалованию".

В марте нынешнего года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных, в частности, статьями УК Украины о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Оболонский районный суд Киева 29 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича, несмотря на то, что экс-президент высказывал готовность участвовать в процессе в порядке международной правовой помощи.

5 июля экс-президент заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". В дальнейшем Януковичу был предоставлен государственный адвокат для защиты его в суде. Следующее заседание по делу состоится 3 августа.