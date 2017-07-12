Министр информации Саудовской Аравии назвал телеканал Al Jazeera источником агрессии

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад считает катарский телеканал Al Jazeera источником агрессии против других стран. Такую точку зрения он высказал в ходе 48-го заседания Совета арабских министров информации, которое проходит в среду в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.

"Телеканал Al Jazeera является пятном для Катара и источником агрессии против других стран", - сказал саудовский министр. По его словам, "этот телеканал стал трибуной для властей в Дохе, которые с его помощью оказывают поддержку террористам и финансируют средства массовой информации, поощряющие экстремизм".

Al Jazeera объявляет себя выразителем всех точек зрения, однако ни разу этот телеканал не выступил с критикой ни в адрес руководства Катара, ни решений, которые принимаются в Дохе", - отметил аль-Авад. По его убеждению, "необходимо прекратить деятельность средств массовой информации, как в самом Катаре, так и за его пределами, которые представляют террористов как героев, поощряют их на преступления и распространяют их экстремистскую идеологию".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. Среди основных требований арабской "четверки" - прекращение вещания телеканала Al Jazeera. На это условие катарские власти предложили четырем арабским странам ответить симметрично и закрыть другие арабские телеканалы, такие, например, как Al Arabiya и Al-Hadath, штаб-квартиры которых находятся в ОАЭ.