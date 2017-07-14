Мосул: хроника освобождения от "Исламского государства"

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Иракский город Мосул находился под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с 10 июня 2014 года. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил о начале операции по освобождению города от исламистов ИГ 16 октября 2016 года.
Местоположение: столица Иракской мухафазы Найнава, граничащей с Сирией на западе и с Турцией на севере. Город стоит на реке Тигр и находится на удалении в 350 км от столицы – Багдада.
Население: до захвата ИГ – 1,8 млн человек, после захвата ИГ – менее 1 млн (точные данные недоступны).
Стратегическая важность: через город проходят две федеральные трассы в Сирию и Турцию. Являясь крупнейшим городом севера страны, Мосул также находится неподалеку от одноименной дамбы, в случае разрушения которой мог быть затоплен весь северный Ирак.
Культурное значение: город находится неподалеку от развалин Ниневии, древней столицы Ассирии. В Мосуле также находился архитектурный памятник и храм "Ворота Бога", воздвигнутый до нашей эры и разрушенный террористами.
Александр Мосесов