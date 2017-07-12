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Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса

Международная панорама
12 июля, 17:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Документ предусматривает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко

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© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Украинские СМИ опубликовали в среду текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада может рассмотреть в осеннюю сессию.

Так, в соответствии с документом, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и размещенным на сайте "Общественного.ТВ", реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. Глава государства также "может принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины, иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях", как утверждается в тексте, "для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины".

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В документе указывается, что Украина считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией".

Кроме того, законопроект предусматривает "передачу контроля над товарооборотом с неподконтрольными Киеву территориями Вооруженным силам Украины". Все местные органы самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и их решения "признаются незаконными".

Документ также содержит положения о том, что "при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также минского меморандума от 19 сентября того же года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования".

Вместе с тем из текста опубликованного законопроекта остается неясным, каким образом Киев намерен выполнять такие пункты минских соглашений, как амнистия, возобновление экономических связей с Донбассом, проведение глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Ни слова в документе нет и о проведении на этих территориях выборов, что также указано в минских соглашениях, согласованных лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) и подписанных участниками контактной группы - Украиной, Россией, ОБСЕ и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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