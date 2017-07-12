Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу импичмента президента США Дональда Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

Соответствующее заявление распространил в среду Шерман.

"Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне, чтобы представить статьи об импичменте Дональда Трампа. Теперь мы будем пытаться заставить юридический комитет Палаты представителей Конгресса США провести слушания по поводу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в наши выборы", - сказал он.

"Недавно распространенная информация о Трампе дает основания полагать, что кампания Трампа стремилась получить поддержку от России. Сейчас все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая то, как он пытался свернуть расследование в отношении [своего бывшего помощника по национальной безопасности] Майкла Флинна и более широкое расследование, касающееся РФ. Убежден, что его беседы с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и его последующее увольнение представляют собой создание помех правосудию", - утверждает конгрессмен.

Расследование в связи с указанными подозрениями ведут не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в середине мая Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.