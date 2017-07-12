Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа

Международная панорама
12 июля, 21:30 UTC+3 ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Инициаторы считают, что президент препятствует расследованию приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Carlos Barria

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу импичмента президента США Дональда Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

Соответствующее заявление распространил в среду Шерман.

Смотрите также

"Это политические игры": в американской глубинке не верят новостям о России и Трампе

"Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне, чтобы представить статьи об импичменте Дональда Трампа. Теперь мы будем пытаться заставить юридический комитет Палаты представителей Конгресса США провести слушания по поводу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в наши выборы", - сказал он.

"Недавно распространенная информация о Трампе дает основания полагать, что кампания Трампа стремилась получить поддержку от России. Сейчас все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая то, как он пытался свернуть расследование в отношении [своего бывшего помощника по национальной безопасности] Майкла Флинна и более широкое расследование, касающееся РФ. Убежден, что его беседы с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и его последующее увольнение представляют собой создание помех правосудию", - утверждает конгрессмен.

Смотрите также

Глава спецкомитета по разведке: никакого сговора между Трампом и Россией не было

Fox: власти США не нашли доказательств якобы существовавшего сговора Трампа с РФ

В Кремле считают клеветническими инсинуациями публикации о "связях" штаба Трампа с Россией

Расследование в связи с указанными подозрениями ведут не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в середине мая Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа
3
СК РФ возбудил дело по факту убийства российского туриста в Абхазии
4
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Умерла актриса Ирина Бунина
7
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
Темы дня
Реклама