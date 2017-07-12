Боевики "Талибана" убили семь мирных жителей на юго-западе Афганистана

Будущее мобильного ритейла РФ прояснится после объединения "Евросети" и "Связного"Экономика и бизнес 12 июля, 21:53
МИД РФ считает решение ЕСПЧ по делу о пропаганде гомосексуализма в России политизированнымПолитика 12 июля, 21:36
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента ТрампаМеждународная панорама 12 июля, 21:30
Мировой нефтяной конгресс в Стамбуле - нефть, ОПЕК и технологииЭкономика и бизнес 12 июля, 21:17
Джокович не смог завершить четвертьфинал с Бердыхом на Уимблдоне из-за травмыСпорт 12 июля, 20:39
Президент Малави назвал Мадонну "символом материнского духа"Общество 12 июля, 20:30
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 года тюрьмыМеждународная панорама 12 июля, 20:15
Как менялся порядок выборов президента РАН. ДосьеБиографии и справки 12 июля, 20:11
Гончар назначен ассистентом главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"Спорт 12 июля, 20:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 июля. Боевики радикального движения "Талибан" учинили расправу над семью мирными жителями в провинции Фарах на юго-западе Афганистана. Об этом в среду сообщило агентство Khaama Press.
По его данным, вечером во вторник в окрестностях города Бала Блок талибы остановили легковой автомобиль и похитили его пассажиров. "Шоссе, на котором произошел инцидент, было на несколько часов перекрыто афганскими силами безопасности, - рассказал губернатор провинции Мохамад Насир Махри. - Похищенные были обнаруженными мертвыми".
Как отметил чиновник, в настоящее время неясна причина убийства мирных жителей.