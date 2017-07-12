Боевики "Талибана" убили семь мирных жителей на юго-западе Афганистана

ТАСС, 12 июля. Боевики радикального движения "Талибан" учинили расправу над семью мирными жителями в провинции Фарах на юго-западе Афганистана. Об этом в среду сообщило агентство Khaama Press.

По его данным, вечером во вторник в окрестностях города Бала Блок талибы остановили легковой автомобиль и похитили его пассажиров. "Шоссе, на котором произошел инцидент, было на несколько часов перекрыто афганскими силами безопасности, - рассказал губернатор провинции Мохамад Насир Махри. - Похищенные были обнаруженными мертвыми".

Как отметил чиновник, в настоящее время неясна причина убийства мирных жителей.