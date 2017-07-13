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Совет РФ - НАТО обсудит недопущение инцидентов, прозрачность военной деятельности в Европе

Международная панорама
13 июля, 0:20 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 13, июля. /ТАСС

В ходе заседания СРН также будет поднята тема Афганистана, где альянс намерен нарастить свое военное присутствие в связи с постепенным усилением исламистов

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БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Главными темами заседания Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов, которое пройдет в четверг в бельгийской столице, станут предотвращение инцидентов и обеспечение прозрачности военной деятельности в Европе, значительно активизировавшейся в последние годы.

Россию на встрече, как обычно, представляет постпред при НАТО Александр Грушко. Глава МИД РФ Сергей Лавров находился в Брюсселе с двухдневным визитом 11 и 12 июля. В ходе своей уже завершившейся поездки в бельгийскую столицу он не проводил переговоров по линии Североатлантического альянса.

Как сообщил накануне встречи дипломатический источник в Брюсселе, стороны также обсудят ситуацию на Украине, однако, по этой теме делегаты не надеются на достижение взаимопонимания и намерены повторить свои позиции без особых надежд на их сближение.

Кроме того, в ходе заседания СРН будет поднята тема Афганистана, где альянс намерен со следующего года вновь нарастить свое военное присутствие в связи с постепенным усилением исламистов - как движения "Талибан" (запрещено в РФ), так и отрядов, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Необходимость регулярного диалога

"Активизация военной деятельности в Европе как со стороны России, так и со стороны стран-союзников (членов НАТО - прим. ТАСС) ведет к повышению рисков нештатных ситуаций, возникающих из-за недостаточного понимания действий друг друга. Поэтому необходимо поддерживать регулярный диалог и открытые каналы связи между военными, чтобы иметь возможности для предотвращения подобных инцидентов. В случае их возникновения обязанность сторон - не дать им выйти из-под контроля", - отметил источник.

По его словам, в рамках "повышения прозрачности" стороны будут обсуждать вопросы военных учений и обменяются информацией о размещении новых частей близ границы. "В частности, альянс намерен проинформировать Россию о завершившемся в июне развертывании четырех многонациональных батальонных групп в Прибалтике и Польше", - указал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Североатлантический альянс просил Россию провести брифинг по предстоящим осенью стратегическим учениям "Запад-2017". По словам генсека, вопрос о данных учениях поднимался на последнем заседании министров обороны НАТО 29 июня.

"Это крупные учения, мы говорим об активизации военной деятельности вблизи границ НАТО. Каждая страна имеет право проводить учения, но важно, чтобы это было сделано в транспарентной и предсказуемой манере", - отметил Столтенберг.

"Требуется уведомление на международном уровне, необходимы наблюдатели, если большое количество войск задействуется. Ожидаем, что Россия будет придерживаться международных обязательств. НАТО обеспечивает транспарентность, мы не повторяем в полной мере то, что делает Россия, но мы реагируем", - добавил он.

Вторая встреча за полгода

Это уже второе заседание СРН на уровне послов с начала этого года. Первое состоялось в Брюсселе 30 марта. Его повестка дня практически не отличалась от сегодняшней: ситуация в сфере безопасности в Афганистане, кризис на Украине и вопросы снижения военных рисков в Европе.

До начала нынешнего кризиса в отношениях России и НАТО и замораживания альянсом всего практического сотрудничества такие встречи проводились по несколько раз в месяц.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Грушко, Александр Викторович
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