Трамп прибывает с первым визитом во Францию

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибывает в четверг с первым визитом во французскую столицу. Он будет присутствовать на военном параде, который пройдет 14 июля на Елисейских полях в Национальный день Франции. Американский лидер приглашен на эти торжества в связи со 100-летием (1917 год) вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретить гостя на территории исторического Дома Инвалидов. После торжественной церемонии они направятся на правый берег Сены в Елисейский дворец, чтобы переговорить с глазу на глаз. Затем к главам государств присоединятся члены делегаций. Итоги бесед будут подведены на встрече с прессой.

Вечером Эмманюэль и Брижит Макрон дадут в честь Дональда и Меланьи Трамп обед в ресторане "Жюль Верн" на втором этаже Эйфелевой башни. Он будет приготовлен под личным руководством знаменитого французского повара Алена Дюкасса, входящего в число 100 наиболее влиятельных людей планеты по версии журнала Forbes.

Французской стороной был передан обширный список ресторанов, в которых мог бы пройти обед двух президентов. В Вашингтоне остановили выбор именно на Эйфелевой башне, "видимо учтя ее популярность и символичность", полагает журнал Paris Match. У ресторана "Жюль Верн" изысканное обеденное меню, в котором фигурирует маринованная рыба дорадо с молодым кабачком, артишоки, фаршированные грибами, фермерская дичь. Визитной карточкой ресторана является и "голубой" нормандский омар, который также имеет все шансы попасть на президентский стол. В ресторане, кроме того, внушительный выбор вин: в подвалах Эйфелевой башни - 430 наименований, исключительно из французских регионов.

Столетие вступления США в Первую мировую

В пятницу утром Трамп будет наблюдать с трибуны на площади Согласия торжественное прохождение войск, среди участников которого будут 190 американских военнослужащих. Авангард экспедиционных сил США прибыл во Францию летом 1917 года, а свои первые полномасштабные бои американские войска провели в сражении при Кантиньи на Сомме в мае 1918 года (за полгода до окончания Первой мировой войны).

После парада Трамп должен будет отбыть из Парижа в США. Дело в том, что вторая половина дня в пятницу у его французского коллеги уже занята. Макрон намерен отправиться в Ниццу на церемонию памяти соотечественников и иностранцев, погибших в результате теракта в главном городе Лазурного берега ровно год назад.

Программа Меланьи Трамп в Париже полностью пока не разглашается, но, по информации радиостанции Europe1, первая леди США планировала посетить Нотр-Дам, совершить вместе с Брижит Макрон прогулку по Сене и взглянуть на коллекции импрессионистов в Музее д'Орсе перед тем, как присоединиться к супругу за ужином на Эйфелевой башне.

Визит американского гостя заставил французские власти принять дополнительные меры безопасности. Для патрулирования города мобилизованы 11 тыс. полицейских и жандармов. Ожидается, что борьба с терроризмом станет одной из главных тем переговоров двух президентов.

Франция уточняет курс

На переговорах лидеры рассмотрят ситуацию в Сирии. С приходом к руководству страной Эмманюэля Макрона, отметил еженедельник Le Canard enchaine, Франция внесла "серьезные коррективы в свою позицию, по сравнению с временами его предшественника Франсуа Олланда". Так, Париж более не выдвигает в качестве предварительного условия отстранение от политического процесса сирийского президента Башара Асада.

Свою роль в такой корректировке курса мог сыграть меморандум экспертов Interaxion, считает еженедельник. По его словам, этот аналитический дискуссионный клуб в составе исследователей и университетских профессоров, созданный при Главном управлении внешней безопасности (DGSE), представил после президентских выборов в Елисейский дворец свой обзор ситуации в Сирии. Как констатируют французские эксперты, "режим Асада находится ныне в лучшем положении, чем когда-либо с 2011 года, благодаря поддержке России и Ирана".

"Оппозиционные группы все более расколоты и деморализованы", - отмечает издание. Что касается террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), то она "после падения халифата рассчитывает продолжить борьбу в Европе".

В отношении ситуации в Ираке французские аналитики предостерегли, что "освобождение Мосула поднимет столько же новых проблем, сколько решит прежних". "Скрытые конфликты рискуют выйти на поверхность в 2017-2018 годах как между курдами и шиитами, так и между главными партиями курдов", - предупреждают авторы обзора. "И это после 14 лет американской войны", - заметил парижский еженедельник в комментарии к докладу.

Климатическое яблоко раздора

Франция сожалеет об объявленном в июне решении США выйти из Парижского соглашения по климату. "Я сожалею об этом решении США", - заявил Макрон по следам американского решения, назвав его ошибкой "в отношении будущего всей планеты". Франция не откажется от своих обязательств по этому договору. Не исключено, что Макрон привлечет внимание Трампа к проведению в Париже в декабре очередного саммита, на котором будут обсуждаться новые меры по защите климата на планете.

В парижских дипломатических кругах отмечают, что Макрон намерен выстраивать равноправные отношения с США в отличие от своего предшественника, отказавшегося под давлением администрации Барака Обамы поставить для России вертолетоносцы "Мистраль". Это было не единственной атакой США на экономические интересы Франции.

Так, в том же 2014 году американская юстиция обвинила ведущий банк Франции BNP Paribas в нарушении торгового эмбарго США в отношении Ирана, Судана и Кубы. Когда же Олланд обратился с письмом к Обаме, чтобы опротестовать штрафы, предъявленные французскому банку американскими судами, главе французского государства пришлось выслушать высокомерную нотацию.

"В согласии с традицией Соединенных Штатов президент не вмешивается в дела правосудия, - заявил Обама на полях саммита "семерки" в Брюсселе. - Возможно, в некоторых других странах существуют иные традиции".

Встречи без галстуков не помогли

Не разрядила тогда напряженность в отношениях Парижа и Вашингтона и беседа "без галстуков". Французский и американский президенты провели такую встречу в июне 2014 года в парижском ресторане Le Chiberta в канун годовщины десантной операции в Нормандии.

Обама и на этот раз отказался смягчить санкции против парижского банка, и чтобы избежать дальнейшего юридического преследования со стороны США, BNP Paribas пришлось согласился на уплату штрафа в размере $9 млрд.

В последний час

Точное время прибытия Трампа в Париж пока держится в секрете. Как стало известно в среду, в канун президентской поездки глава авиакомпании Air Carabes Марк Роше направил электронное письмо американской администрации с просьбой, чтобы президентский самолет совершил посадку на аэродроме деловой авиации в Ле-Бурже, а не в аэропорту Орли, который "с началом отпускного сезона перегружен туристическими рейсами".

Роше опасается, что временное прекращение полетов в момент прибытия американского гостя и перекрытие автомагистрали Париж - Орли усугубят ситуацию для почти миллиона авиапассажиров.